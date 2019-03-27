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Коби Брайант назвал себя лучшим баскетболистом в истории

Коби Брайант назвал себя лучшим баскетболистом в истории
Баскетбол / НБА

Легендарный защитник «Лос-Анджелес Лейкерс» Коби Брайант поставил себя на первую строчку в списке величайших игроков в баскетбол всех времён. На второй строке в рейтинге Брайанта — Майкл Джордан, на третьей — Леброн Джеймс.

«Хорошо. Я лучший, Майкл Джордан — второй, Леброн Джеймс — третий», — приводит слова Коби Брайанта Yahoo.

Такой провокационный вопрос был задан Брайанту на «Позднем шоу с Джеймсом Корденом».

Коби Брайант всю профессиональную карьеру провёл в составе «Лос-Анджелес Лейкерс». Завершил он её в 2016 году. За 20 сезонов в лиге стал пятикратным чемпионом НБА и одним из самых результативных игроков в истории. На его счету 33 643 набранных очка — это третий показатель за всю историю лиги.

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