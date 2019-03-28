Хайнс: матч ЦСКА с «Химками» — всегда особое событие для игроков и болельщиков

Центровой ЦСКА Кайл Хайнс поделился ожиданиями от предстоящего матча регулярного чемпионата Евролиги с «Химками».

«Наши игры с «Химками» — всегда особое событие для игроков и болельщиков. Это настоящее дерби, матч, на котором всегда собирается аншлаг. Понятно, что в таких условиях каждый баскетболист пытается выдать свой максимум, показать себя с самой лучшей стороны. Иногда от такого желания на площадке и происходят какие-то конфликты, но мы все профессионалы и не переходим допустимую грань. Драки — это лишнее в баскетболе.

В прошлом сезоне у нас было три тяжёлых матча в Мытищах. Думаю, что и в этот раз будет непросто. У соперника очень сбалансированная команда, даже с учетом травмы Энтони Гилла. Она способна менять ритм в ходе игры, быть эффективной с периметра. Тем не менее, нам надо побеждать. Мы продолжаем борьбу за победу в регулярном сезоне и выиграть последние два матча — достаточно важно», — приводят слова Хайнса «Известия».

Встреча состоится в Мытищах завтра, 29 марта. Начало матча — в 20:00 мск.