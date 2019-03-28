Томас: «Химки» должны достойно завершить сезон и завоевать путёвку в Евролигу

Центровой «Химок» Малкольм Томас поделился ожиданиями от предстоящего матча регулярного чемпионата Евролиги с ЦСКА.

«Новый сезон уже приближается к развязке и сейчас важна каждая игра. Уверен, несмотря на нашу неудачную серию в Евролиге, болельщики придут поддержать нас в матче с ЦСКА и мы сделаем всё возможное для победы.

Обидно, что в нынешнем году мы остались без плей-офф Евролиги. Нас преследовали травмы, мы провалили начало, уступив сразу несколько матчей на последних секундах… Выиграй мы встречи с «Анадолу» и «Миланом» в первом круге, возможно, для нас бы всё сложилось совсем иначе. Но это баскетбол, тут такое бывает. Теперь мы должны достойно завершить сезон и вновь завоевать путёвку в Евролигу», — приводят слова Томаса «Известия».