31 очко Джорджа и трипл-дабл Уэстбрука помогли «Оклахоме» обыграть «Индиану»

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НБА «Оклахома-Сити Тандер» на домашнем паркете взял верх над «Индианой Пэйсерс» — 107:99. Определяющей стала третья четверть, которую гости выиграли со счётом 31:15.

Самым результативным игроком встречи стал форвард победителей Пол Джордж, набравший 31 очко. Расселл Уэстбрук оформил трипл-дабл из 17 баллов, 11 подборов и 12 результативных передач. Дабл-дабл из 25 очков и 12 подборов на счету Стивена Адамса.

В составе «Индианы» 28 очков набрал Боян Богданович, реализовавший 6 бросков из 9 из-за дуги. Дабл-даблами отметились Майлз Тёрнер (12 баллов и 14 подборов) и Домантас Сабонис (18 очков и 10 подборов).

«Оклахома» (44-31) одержала вторую победу в трёх матчах. У «Индианы» (45-30) пять поражений в шести встречах.