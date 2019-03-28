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31 очко Джорджа и трипл-дабл Уэстбрука помогли «Оклахоме» обыграть «Индиану»

31 очко Джорджа и трипл-дабл Уэстбрука помогли «Оклахоме» обыграть «Индиану»
Баскетбол / НБА

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НБА «Оклахома-Сити Тандер» на домашнем паркете взял верх над «Индианой Пэйсерс» — 107:99. Определяющей стала третья четверть, которую гости выиграли со счётом 31:15.

Самым результативным игроком встречи стал форвард победителей Пол Джордж, набравший 31 очко. Расселл Уэстбрук оформил трипл-дабл из 17 баллов, 11 подборов и 12 результативных передач. Дабл-дабл из 25 очков и 12 подборов на счету Стивена Адамса.

В составе «Индианы» 28 очков набрал Боян Богданович, реализовавший 6 бросков из 9 из-за дуги. Дабл-даблами отметились Майлз Тёрнер (12 баллов и 14 подборов) и Домантас Сабонис (18 очков и 10 подборов).

«Оклахома» (44-31) одержала вторую победу в трёх матчах. У «Индианы» (45-30) пять поражений в шести встречах.

НБА - регулярный чемпионат
28 марта 2019, четверг. 03:00 МСК
Оклахома-Сити Тандер
Оклахома-Сити
107 : 99
(29:27, 16:27, 31:15, 31:30)
Индиана Пэйсерс
Индианаполис
Оклахома-Сити Тандер: Джордж - 31, Адамс - 25, Грант - 19, Уэстбрук - 17, Фергюсон - 5, Ноэль - 4, Надер - 3, Шрёдер - 3, Фелтон, Моррис, Диалло, Бертон, Паттерсон
Индиана Пэйсерс: Богданович - 28, Сабонис - 18, Тёрнер - 12, Янг - 11, Мэттьюз - 10, Коллисон - 8, Эванс - 7, Макдермотт - 5, Холидей, Самнер, Джозеф, О'Куинн, Лиф
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