«Вашингтон» обыграл «Финикс», несмотря на 50 очков Букера

В предпоследнем матче игрового дня регулярного сезона НБА «Вашингтон Уизардс» на выезде обыграл «Финикс Санз» — 124:121.

Самым результативным игроком встречи стал защитник хозяев Девин Букер, оформивший дабл-дабл из 50 очков и 10 подборов. В предыдущем матче на его счету было 59 баллов. Также дабл-даблом отметился Деандре Эйтон – 14 очков и 10 подборов. 15 баллов в активе Троя Дэниэлса.

В составе победителей дабл-даблами отметились Джабари Паркер (28 очков и 15 подборов) и Томас Брайант (18 баллов и 19 подборов). Также 28 очков на счету Брэдли Била, 21 – у Джордана Макрэя.

«Вашингтон» (31-45) прервал серию из пяти поражений, но остался на 11-м месте в турнирной таблице Восточной конференции. У «Финикса (17-59) пять проигрышей подряд. «Санз» — последние на Западе.