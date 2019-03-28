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«Лейкерс» без Джеймса проиграли «Юте», у Гобера 22+11

«Лейкерс» без Джеймса проиграли «Юте», у Гобера 22+11
Баскетбол / НБА

В заключительном матче игрового дня регулярного сезона НБА «Лос-Анджелес Лейкерс» на выезде уступил «Юте Джаз» — 100:115.

Самым результативным игроком встречи стал центровой команды из штата Солт-Лейк-Сити Руди Гобер. Он оформил дабл-дабл из 22 очков и 11 подборов. Также дабл-даблом отметился Джо Инглс – 11 баллов и 14 результативных передач. 20 очков в активе Деррика Фэйворса, 16 – у Джея Краудера.

В составе «озёрников» 21 балл на счету Кайла Кузмы. Джавэйл Макги оформил дабл-дабл из 16 оков и 13 подборов. Леброн Джеймс не принимал участия в матче. Также встречу из-за травм пропускали выбывшие до конца сезона Лонзо Болл и Брэндон Ингрэм.

«Юта» (45-30) одержала восьмую победу в девяти матчах. «Лейкерс» (33-42) уступили впервые за три встречи.

НБА - регулярный чемпионат
28 марта 2019, четверг. 05:30 МСК
Юта Джаз
Солт-Лейк-Сити
115 : 100
(32:25, 28:28, 27:18, 28:29)
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
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