Хардуэй-старший: меня не берут в Зал славы из-за высказывания о геях в 2007 году

Бывший игрок Национальной баскетбольной ассоциации Тим Хардуэй-старший считает, что до сих пор не стал членом Зала славы из-за критики в адрес геев в 2007 году.

«Меня не берут в Зал славы из-за высказывания о геях в 2007 году. Я всё понимаю. Мои слова задели чувства многих людей, и меня тогда неправильно поняли, но я не должен был этого говорить. С тех пор я всё исправил.

Стараюсь делать правильные вещи, поддерживаю геев и трансгендеров. Хочу, чтобы остальные понимали, через что им приходится проходить, и принимали их как людей. Они не должны быть «другими» людьми.

Их нельзя обзывать и смотреть на них с отвращением. Это ведь тоже люди. Они должны жить так же, как и мы, а это значит быть свободным и веселиться. Они должны наслаждаться жизнью так, как хотят», — приводит слова Хардуэя-старшего ESPN.

В одном из интервью в 2007 году Тим сказал: «Ненавижу геев. Хочу, чтобы об этом знали. Мне не нравятся геи, и мне не нравится находиться среди них. Я гомофоб. Мне не нравится всё это. Подобного не должно быть в мире или в США».