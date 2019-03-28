Антипов пропустит остаток сезона

Форвард «Нижнего Новгорода» Павел Антипов продолжает восстанавливаться после операции на колене и не сможет помочь своему клубу в решающей стадии сезона, сообщают «Известия».

Антипов перешёл в «Нижний Новгород» перед началом нынешней кампании, но так и не провёл за команду ни одного матча: в сентябре 2018 года он перенёс хирургическое вмешательство.

По самым оптимистичным прогнозам, 27-летний баскетболист должен был вернуться в строй в апреле, но в итоге клуб и игрок приняли совместное решение не рисковать здоровьем и сосредоточиться на подготовке к новому сезону.

«Нижний Новгород» занимает седьмое место в турнирной таблице регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. В 20 матчах команда Зорана Лукича одержала 12 побед и потерпела 8 поражений.