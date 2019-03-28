Таунс — об обмене Батлера: рад, что теперь Джимми счастлив

Центровой «Миннесоты Тимбервулвз» Карл-Энтони Таунс рассказал об обмене защитника Джимми Батлера в «Филадельфию Сиксерс».

«Не знаю, о чём Джимми разговаривал с руководством «Миннесоты». Мне известно лишь, что две стороны пришли к решению. Хотелось, чтобы эта ситуация разрешилась быстрее, так бы у нас было больше времени на подготовку. Рад, что теперь Джимми счастлив. Рад, что боссы нашего клуба довольны. Обе стороны выиграли», — сказал Таунс в интервью журналисту ESPN Эдриану Войнаровски.

Напомним, в начале нынешнего сезона «Миннесота» обменяла Батлера и центрового Джастина Пэттона в «Филадельфию» на форвардов Роберта Ковингтона и Дарио Шарича, разыгрывающего Джеррида Бэйлесса и пик второго раунда драфта 2022 года.