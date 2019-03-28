Капитан столичного МБА Анна Лешковцева получила звание заслуженного мастера спорта, сообщает пресс-служба клуба.

Защитница проводит в МБА уже шестой сезон. К московскому клубу она присоединилась в звании кандидата в мастера спорта России. Сейчас Лешковцева — игрок национальной сборной и одна из лучших в мире по баскетболу 3х3.

Первый турнир в новой олимпийской дисциплине баскетболистка провела в 2014 году на чемпионате мира в Москве и сразу помогла российской сборной завоевать исторические серебряные медали. После были победы на Европейских играх и чемпионате Европы.

Самый большой успех случился в карьере Лешковцевой в 2017-м, когда национальная команда России при непосредственном участии игрока МБА стала победителем чемпионата мира, а защитница получила приз MVP.