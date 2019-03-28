Уолтон: не воспринимаю всерьёз слухи об отставке

Главный тренер «Лос-Анджелес Лейкерс» Люк Уолтон прокомментировал слухи о возможной отставке после окончания сезона. Специалист признался, что рассчитывает на продолжение работы в новом сезоне.

«Я рассчитываю, что буду работать в новом сезоне в «Лейкерс». Знаю, что ходят слухи о моей отставке, называют тренеров, которые могут меня заменить. Я эти слухи не воспринимаю всерьёз, буду думать об этом, если мне только что-то скажет руководство клуба.

Пока что я рассматриваю эти слухи лишь как одну из вещей, случившихся в нынешнем сезоне», — цитирует Уолтона The Athletic.

«Лос-Анджелес» занимает лишь 11-е место в турнирной таблице Западной конференции. По итогам регулярного чемпионата «Лейкерс» не попадёт в плей-офф.