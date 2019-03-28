Итудис: с «Химками» ожидаем очередной сложной игры

Главный тренер московского ЦСКА Димитрис Итудис прокомментировал предстоящий матч 29-го тура регулярного чемпионата Евролиги с подмосковными «Химками». По словам Итудиса, его подопечных ждёт сложная встреча.



«Химки» – наш традиционный московский соперник. У них есть качество, и недавно они внесли много изменений как в философию, так и в состав. Я бы сказал, состав изменился существенно. У них достаточно таланта, чтобы быть конкурентоспособными. Наши матчи всегда получаются тяжёлыми, и мы ожидаем очередной сложной игры», — приводит слова Димитриса Итудиса официальный сайт московской команды.



Матч пройдёт 29 марта 2019 года на «Арене Мытищи» (г. Мытищи). Начало — в 20:00 по московскому времени.