56 очков Молтри и Ротена на двоих помогли «Калеву» победить «Зелену Гуру»

В Зеленой Гуре в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ местная одноимённая команда принимала таллинский «Калев». Команда из Эстонии сразу же завладела инициативой и уже в первой четверти повела с двузначным преимуществом — 31:18. К большому перерыву «Калев» уже громил соперников со счётом 69:42.

Во второй половине гости немного сбавили обороты и позволили «Зеленой Гуре» сократить отставание. Впрочем, это не уберегло поляков от очередного крупного поражения — 100:117.

Самым результативным в составе победителей стал Арнет Молтри, набравший 30 очков, ещё 26 баллов в копилку таллинцев положил Тони Ротен, ещё 16 баллов набрал Чавон Льюис. У «Зеленой Гуры» 14 баллов записал в актив Дарко Планинич.