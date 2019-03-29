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«Реал» обыграл «Панатинаикос» благодаря баззер-битеру Фернандеса

«Реал» обыграл «Панатинаикос» благодаря баззер-битеру Фернандеса
Баскетбол / Евролига

Мадридский «Реал» добыл выездную победу в матче регулярного чемпионата Евролиги с «Панатинаикосом». Греческая команда здорово начала встречу и уже в первой четверти сделала серьёзную заявку на победу — 32:14. Но начиная со второй десятиминутки «Реал» постепенно начал перехватывать инициативу и методично сокращал отставание. В конечном итоге мадридцы выиграли все оставшиеся четверти и оформили победу со счётом 74:73. Победу «Реалу» принесла точная дальняя попытка в исполнении Руди Фернандеса на последней секунде матча.

Лучшим же в составе победителей стал Уолтер Таварес, оформивший дабл-дабл из 14 очков и 16 подборов. У «Панатинаикоса» отметился Ник Калатес, собравший коллекцию из 14 очков, 9 подборов и 5 передач.

Евролига. Регулярный чемпионат. 29-й тур
28 марта 2019, четверг. 22:00 МСК
Панатинаикос
Афины, Греция
73 : 74
(32:14, 13:19, 14:20, 14:21)
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Панатинаикос: Томас, Лэнгфорд, Папаяннис, Папапетру, Гист, Вуюкас, Лекавичюс, Килпатрик, Лойески, Калатес, Адетокунбо, Митоглу
Реал Мадрид: Козёр, Рэндольф, Фернандес, Кампаццо, Айон, Юста, Кэрролл, Таварес, Льюль, Кузмич, Томпкинс, Тэйлор
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