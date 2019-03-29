«Реал» обыграл «Панатинаикос» благодаря баззер-битеру Фернандеса

Мадридский «Реал» добыл выездную победу в матче регулярного чемпионата Евролиги с «Панатинаикосом». Греческая команда здорово начала встречу и уже в первой четверти сделала серьёзную заявку на победу — 32:14. Но начиная со второй десятиминутки «Реал» постепенно начал перехватывать инициативу и методично сокращал отставание. В конечном итоге мадридцы выиграли все оставшиеся четверти и оформили победу со счётом 74:73. Победу «Реалу» принесла точная дальняя попытка в исполнении Руди Фернандеса на последней секунде матча.

Лучшим же в составе победителей стал Уолтер Таварес, оформивший дабл-дабл из 14 очков и 16 подборов. У «Панатинаикоса» отметился Ник Калатес, собравший коллекцию из 14 очков, 9 подборов и 5 передач.