20 очков Тайса помогли «Маккаби» разгромить «Гран Канарию»

В Тель-Авиве завершился матч регулярного чемпионата Евролиги, в котором местный «Маккаби» принимал «Гран Канарию». Команда из Израиля сразу же захватила инициативу и уже после стартовой четверти вела с двузначным преимуществом — 21:9. В дальнейшем подопечные Сферопулоса практически не сбавляли обороты и выиграли каждый из игровых отрезков. Это помогло хозяевам оформить победу с разгромным счётом — 90:55.

Самым результативным в составе победителей стал Алекс Тайс, собравший коллекцию из 20 очков и 6 подборов, 12 баллов в актив записал Скотти Уилбекин. У «Гран Канарии» 11 очков набрал ДиДжей Строберри.

Благодаря этой победе коллектив из Израиля ещё имеет теоретические шансы на выход в плей-офф Евролиги.