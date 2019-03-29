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26 очков Наннелли не спасли «Олимпию Милан» от поражения в матче с «Фенербахче»

26 очков Наннелли не спасли «Олимпию Милан» от поражения в матче с «Фенербахче»
Баскетбол / Евролига

В Милане завершилась встреча 29-го тура регулярного чемпионата Евролиги, в которой местная «Олимпия Милан» принимала «Фенербахче». Команда из Стамбула успешно начала встречу и к концу стартового игрового отрезка вела с разницей в 5 очков — 22:17. К большому перерыву преимущество стамбульской команды возросло до 10 очков — 52:42.

В третьей четверти хозяева попытались вернуться в игру и сократили отставание до 5 очков — 68:73. Но в заключительном игровом отрезке «Фенербахче» снова прибавил, оформив уверенную победу — 104:90.

Самым результативным в составе победителей стал Али Мохаммед. набравший 23 балла, ещё 22 очка было на счету Николы Калинича. У миланцев лучшим стал экс-баскетболист «Фенербахче» Джеймс Наннелли, набравший 26 очков.

Евролига. Регулярный чемпионат. 29-й тур
28 марта 2019, четверг. 22:45 МСК
Олимпия Милан
Милан, Италия
90 : 104
(17:22, 25:30, 26:21, 22:31)
Фенербахче
Стамбул, Турция
Олимпия Милан: Нанналли - 26, Джерреллс - 20, Мицов - 15, Джеймс - 8, Тарчевски - 7, Брукс - 7, Кузминскас - 4, Недович - 3, Фонтеккио, Чинчиарини, Бернс, Омич
Фенербахче: Мухаммед - 23, Калинич - 22, Грин - 12, Датоме - 12, Махмутоглу - 10, Гудурич - 9, Мелли - 6, Гюлер - 6, Дювериоглу - 4, Тирпанджи, Эрсек, Биберович
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