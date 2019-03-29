26 очков Наннелли не спасли «Олимпию Милан» от поражения в матче с «Фенербахче»

В Милане завершилась встреча 29-го тура регулярного чемпионата Евролиги, в которой местная «Олимпия Милан» принимала «Фенербахче». Команда из Стамбула успешно начала встречу и к концу стартового игрового отрезка вела с разницей в 5 очков — 22:17. К большому перерыву преимущество стамбульской команды возросло до 10 очков — 52:42.

В третьей четверти хозяева попытались вернуться в игру и сократили отставание до 5 очков — 68:73. Но в заключительном игровом отрезке «Фенербахче» снова прибавил, оформив уверенную победу — 104:90.

Самым результативным в составе победителей стал Али Мохаммед. набравший 23 балла, ещё 22 очка было на счету Николы Калинича. У миланцев лучшим стал экс-баскетболист «Фенербахче» Джеймс Наннелли, набравший 26 очков.