«Барселона» благодаря 18 очкам Ханги нанесла «Будучности» 9-е поражение кряду

В очередном матче 29-го тура регулярного чемпионата Евролиги «Барселона» на домашнем паркете взяла верх над черногорской «Будучностью» — 95:83. Определяющей стала заключительная четверть, которую каталонцы выиграли со счётом 23:14.

Самым результативным игроком встречи стал центровой гостей Данило Николич, набравший 25 очков. Он реализовал 5 бросков из 7 из-за дуги. По 11 баллов на счету Джеймса Белла и Неманьи Гордича.

В составе победителей 18 очков в активе венгерского форварда Адама Ханги. 14 баллов на счету Роландса Шмитса. По 11 очков набрали Кайл Курич и Анте Томич (9 подборов).

«Барселона» (17-12) одержала вторую победу в трёх матчах и закрепилась на пятом месте в турнирной таблице Евролиги. «Будучность» (6-23) потерпела девятое поражение кряду.