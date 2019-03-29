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«Барселона» благодаря 18 очкам Ханги нанесла «Будучности» 9-е поражение кряду

«Барселона» благодаря 18 очкам Ханги нанесла «Будучности» 9-е поражение кряду
Баскетбол / Евролига

В очередном матче 29-го тура регулярного чемпионата Евролиги «Барселона» на домашнем паркете взяла верх над черногорской «Будучностью» — 95:83. Определяющей стала заключительная четверть, которую каталонцы выиграли со счётом 23:14.

Самым результативным игроком встречи стал центровой гостей Данило Николич, набравший 25 очков. Он реализовал 5 бросков из 7 из-за дуги. По 11 баллов на счету Джеймса Белла и Неманьи Гордича.

В составе победителей 18 очков в активе венгерского форварда Адама Ханги. 14 баллов на счету Роландса Шмитса. По 11 очков набрали Кайл Курич и Анте Томич (9 подборов).

«Барселона» (17-12) одержала вторую победу в трёх матчах и закрепилась на пятом месте в турнирной таблице Евролиги. «Будучность» (6-23) потерпела девятое поражение кряду.

Евролига. Регулярный чемпионат. 29-й тур
28 марта 2019, четверг. 23:00 МСК
Барселона
Барселона, Испания
95 : 83
(21:22, 23:24, 28:23, 23:14)
Будучность
Подгорица, Черногория
Барселона: Ханга - 18, Шмитс - 14, Курич - 11, Томич - 11, Пангос - 8, Ориола - 8, Эртель - 7, Синглтон - 6, Пустовой - 6, Рибас - 3, Клавер - 3, Блажич
Будучность: Николич - 25, Гордич - 11, Белл - 11, Джексон - 9, Коул - 9, Барович - 9, Кларк - 4, Уильямс - 3, Шехович - 2, Попович
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