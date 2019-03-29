«Торонто» на выезде разгромил «Никс», «Майами» дома обыграл «Даллас»

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НБА «Торонто Рэпторс» (53-23) на выезде разгромил «Нью-Йорк Никс» (14-61) — 117:92.

Самым результативным игроком встречи стал форвард победителей Паскаль Сиакам, набравший 31 очко. Серж Ибака оформил дабл-дабл из 10 баллов и 10 подборов. Кавай Леонард не принимал участия в матче. У «Никс» Митечлл Робинсон оформил дабл-дабл из 19 очков и 21 подбора.

В параллельной встрече «Майами Хит» (37-38) дома обыграл «Даллас Маверикс» (29-46) — 105:99.

В составе победителей трипл-дабл из 23 очков, 12 подборов и 11 результативных передач оформил защитник Горан Драгич. Дабл-дабл (11 баллов и 16 подборов) в активе Бэма Адебайо. У «Далласа» 19 очков набрал Лука Дончич.