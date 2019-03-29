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«Торонто» на выезде разгромил «Никс», «Майами» дома обыграл «Даллас»

«Торонто» на выезде разгромил «Никс», «Майами» дома обыграл «Даллас»
Баскетбол / НБА

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НБА «Торонто Рэпторс» (53-23) на выезде разгромил «Нью-Йорк Никс» (14-61) — 117:92.

Самым результативным игроком встречи стал форвард победителей Паскаль Сиакам, набравший 31 очко. Серж Ибака оформил дабл-дабл из 10 баллов и 10 подборов. Кавай Леонард не принимал участия в матче. У «Никс» Митечлл Робинсон оформил дабл-дабл из 19 очков и 21 подбора.

В параллельной встрече «Майами Хит» (37-38) дома обыграл «Даллас Маверикс» (29-46) — 105:99.

В составе победителей трипл-дабл из 23 очков, 12 подборов и 11 результативных передач оформил защитник Горан Драгич. Дабл-дабл (11 баллов и 16 подборов) в активе Бэма Адебайо. У «Далласа» 19 очков набрал Лука Дончич.

НБА - регулярный чемпионат
29 марта 2019, пятница. 02:30 МСК
Нью-Йорк Никс
Нью-Йорк
92 : 117
(18:30, 18:25, 28:32, 28:30)
Торонто Рэпторс
Торонто
Нью-Йорк Никс: Робинсон - 19, Аллен - 18, Мудиэй - 11, Нокс - 9, Дотсон - 9, Хезонья - 8, Смит - 7, Корнет - 3, Джордан - 3, Элленсон - 3, Дженкинс - 2, Томас
Торонто Рэпторс: Сиакам - 31, Грин - 15, Лин - 12, Ванвлит - 12, Пауэлл - 11, Ибака - 10, Лоури - 7, Микс - 6, Миллер - 5, Маккоу - 3, Буше - 3, Марк Газоль - 2
НБА - регулярный чемпионат
29 марта 2019, пятница. 02:30 МСК
Майами Хит
Майами
105 : 99
(26:29, 23:30, 26:23, 30:17)
Даллас Маверикс
Даллас
Майами Хит: Горан Драгич - 23, Уэйтерс - 17, Уайтсайд - 12, Уэйд - 11, Адебайо - 11, Джонс - 9, Джонсон - 9, Олиник - 7, Робинсон - 6, Ричардсон, Андерсон, Хаслем, Матен
Даллас Маверикс: Дончич - 19, Джексон - 14, Брансон - 13, Новицки - 13, Пауэлл - 11, Брокхофф - 9, Бёрк - 5, Клебер - 5, Харрис - 4, Межри - 4, Финни-Смит - 2, Ли, Макон
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