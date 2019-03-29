«Милуоки» и «Филадельфия» одержали домашние победы

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НБА «Милуоки Бакс» (57-19) на домашнем паркете обыграл «Лос-Анджелес Клииперс» (45-31) — 128:118. Калифорнийцы прервали серию из шести побед.

Самым результативным игроком встречи стал форвард «оленей» Крис Миддлтон, набравший 39 очков. 34 балла на счету Янниса Адетокунбо. У «Клипперс» 21 очко в активе Шая Жильжо-Александера.

В параллельном матче «Филадельфия Сиксерс» (48-27) также дома обыграл «Бруклин Нетс» (38-38) — 123:110.

В составе победителей дабл-дабл из 39 очков и 13 подборов оформил центровой Джоэл Эмбиид. 18 баллов на счету Джея Джея Редика, по 16 – у Бена Симмонса и Бобана Марьяновича. У «Нетс» 22 очка в активе Джо Харриса. Рондэй Холлис-Джефферсон оформил дабл-дабл из 19 баллов и 10 подборов.