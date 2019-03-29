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«Милуоки» и «Филадельфия» одержали домашние победы

«Милуоки» и «Филадельфия» одержали домашние победы
Баскетбол / НБА

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НБА «Милуоки Бакс» (57-19) на домашнем паркете обыграл «Лос-Анджелес Клииперс» (45-31) — 128:118. Калифорнийцы прервали серию из шести побед.

Самым результативным игроком встречи стал форвард «оленей» Крис Миддлтон, набравший 39 очков. 34 балла на счету Янниса Адетокунбо. У «Клипперс» 21 очко в активе Шая Жильжо-Александера.

В параллельном матче «Филадельфия Сиксерс» (48-27) также дома обыграл «Бруклин Нетс» (38-38) — 123:110.

В составе победителей дабл-дабл из 39 очков и 13 подборов оформил центровой Джоэл Эмбиид. 18 баллов на счету Джея Джея Редика, по 16 – у Бена Симмонса и Бобана Марьяновича. У «Нетс» 22 очка в активе Джо Харриса. Рондэй Холлис-Джефферсон оформил дабл-дабл из 19 баллов и 10 подборов.

НБА - регулярный чемпионат
29 марта 2019, пятница. 03:00 МСК
Милуоки Бакс
Милуоки
128 : 118
(28:25, 39:21, 33:31, 28:41)
Лос-Анджелес Клипперс
Лос-Анджелес
Милуоки Бакс: Миддлтон - 39, Адетокунбо - 34, Бледсо - 15, Браун - 15, Лопес - 12, Коннотон - 6, Уилсон - 3, Хилл - 2, Ильясова - 2, Фрейзер, Снелл, Миротич, Колсон
Лос-Анджелес Клипперс: Жильжо-Александер - 21, Грин - 16, Чендлер - 15, Галлинари - 14, Харрелл - 13, Шамет - 13, Зубац - 10, Робинсон - 9, Уоллес - 4, Торнвелл - 3, Мотли, Темпл, Дельгадо
НБА - регулярный чемпионат
29 марта 2019, пятница. 02:00 МСК
Филадельфия Сиксерс
Филадельфия
123 : 110
(38:23, 29:35, 31:24, 25:28)
Бруклин Нетс
Нью-Йорк
Филадельфия Сиксерс: Эмбиид - 39, Редик - 18, Симмонс - 16, Марьянович - 16, Скотт - 11, Батлер - 9, Харрис - 6, Макконнел - 4, Милтон - 4, Джонсон, Смит, Болден
Бруклин Нетс: Харрис - 22, Холлис-Джефферсон - 19, ЛеВерт - 18, Расселл - 13, Динуайдди - 13, Дэвис - 6, Дадли - 5, Аллен - 4, Кэрролл - 3, Пинсон - 3, Напьер - 2, Грэм - 2, Куруч
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