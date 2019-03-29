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«Сан-Антонио» торжественно вывел из обращения игровой номер Ману Джинобили

«Сан-Антонио» торжественно вывел из обращения игровой номер Ману Джинобили
Баскетбол / НБА

«Сан-Антонио Спёрс» провёл торжественную церемонию вывода из обращения 20-го игрового номера, под которым за команду выступал аргентинский атакующий защитник Ману Джинобили.

Джинобили в НБА защищал цвета только «Сан-Антонио», проведя в его составе 16 лет. Он был выбран на драфте 1999 года под 57-м номером и дебютировал в лиге в сезоне-2002/03. Защитник стал четырёхкратным чемпионом НБА, был признан лучшим шестым игроком сезона-2007/08, дважды был включён в третью символическую сборную сезона и дважды приглашался на Матч звёзд.

На церемонии присутствовали бывшие партнёры Джинобили по команде Тим Данкан, Тони Паркер, Фабрисио Оберто, Борис Диао, Брюс Боуэн, Бено Удрих и Назр Мохаммед, а одним из выступавших стал главный тренер «Сан-Антонио» Грег Попович.

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