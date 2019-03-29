О. Риверс: «Хьюстон» станет чемпионом, если будет защищаться, как с «Денвером»

Атакующий защитник «Хьюстон Рокетс» Остин Риверс остался очень доволен действиями команды в обороне в матче регулярного чемпионата НБА с «Денвер Наггетс».



«Если мы будем играть в защите так, как во встрече с «Денвером», то сможем стать чемпионами. Мы верим в это», – приводит слова Риверса ESPN.



Матч завершился домашней победой «Хьюстона» со счётом 112:85.



По результатам игр, состоявшихся после перерыва на Матч звёзд НБА «Рокетс» занимают второе место в лиге по среднему количеству пропущенных очков с показателем 105,3. До перерыва они позволяли соперникам набирать по 112,2 очка за встречу и занимали 25-е место. При этом средняя результативность команды в сезоне составляет 112,9 очка, что соответствует 11-му месту в НБА.

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