Макиев: хочу стать президентом РФБ. Сейчас она не популяризирует свои турниры

Бывший центровой ЦСКА Алан Макиев, ныне выступающий за «Уралмаш», рассказал о планах после окончания игровой карьеры.



«Я бы хотел начать с самого низа, посмотреть, как там это всё крутится. Пойти работать в федерацию баскетбола Северной Осетии, набраться опыта, попытаться что-то изменить на местном уровне. Если говорить о глобальных целях, то в будущем я хотел бы выдвинуть свою кандидатуру на пост президента РФБ.



За три с половиной года работы Андрея Кириленко во главе РФБ видны изменения в лучшую сторону. Мне нравится, как он развивает турниры «три на три», какие условия созданы для сборных. Не только национальной, но и юношеских. Есть, конечно, и недочёты. Меня беспокоит, что в РФБ совсем не занимаются популяризацией своих клубных турниров. Если сейчас выйти на улицу Москвы или Санкт-Петербурга и спросить прохожих про существование Суперлиги или женской Премьер-лиги, то десять из десяти скажут, что ничего о них не знают. И это печально», – цитируют Макиева «Известия».