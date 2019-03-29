Харден: надёжно защищаться совсем несложно

Атакующий защитник «Хьюстон Рокетс» Джеймс Харден после матча регулярного чемпионата НБА с «Денвер Наггетс» подчеркнул эффективную игру команды в обороне.



«Надёжно защищаться несложно, совсем несложно. Думаю, что после перерыва на Матч звёзд мы входим пятёрку лучших команд лиги по игре в обороне. Мы в состоянии останавливать соперников. Нужно просто постараться», – приводит слова Хардена ESPN.



Встреча завершилась домашней победой «Хьюстона» со счётом 112:85. Защитник в ней набрал 38 очков, совершил 6 подборов, отдал 6 передач, сделал перехват и поставил блок-шот за 32 минуты.



По результатам игр, состоявшихся после перерыва на Матч звёзд НБА, «Рокетс» занимают второе место в лиге по среднему количеству пропущенных очков с показателем 105,3. До перерыва они позволяли соперникам набирать по 112,2 очка за встречу и занимали 25-е место. При этом средняя результативность команды в сезоне составляет 112,9 очка, что соответствует 11-му месту в НБА.

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