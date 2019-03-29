Лешковцева: звание заслуженного мастера спорта – мечта любого спортсмена

Капитан МБА Анна Лешковцева поделилась эмоциями после присвоения ей звания заслуженного мастера спорта.



«Сейчас я очень рада и довольна. Получить столь почётное звание – мечта, наверное, любого спортсмена. Я помню, как пришла в МБА шесть лет, назад будучи кандидатом в мастера спорта, и даже не думала тогда, что удастся стать заслуженным мастером спорта.



Конечно, этого не было бы без тех людей, которые поверили меня: руководство клуба, тренеры, девочки, игравшие рядом. Они верили в меня, я полностью доверилась и верила в них. Всё это позволило мне раскрыться, и результаты показывают, что я нахожусь на верном пути, достигая поставленных целей.



Хочется сказать большое спасибо родителям. Они когда-то давно отпустили меня в баскетбол, хотя сами были из других видов спорта. Сейчас они рады, наверное, даже больше, чем я.



Конечно, большое спасибо мужу, поверившему в мои силы и поддержавшему меня в моём стремлении вернуться на паркет после рождения сына.



И в такой момент нельзя не вспомнить своего первого тренера – Любовь Викторовну Абаеву. Она показала мне эту игру, направляла, и вместе с ней мы сделали самые первые шаги, которые однозначно повлияли на всю дальнейшую карьеру», – цитирует Лешковцеву официальный сайт клуба.

Лешковцева получила звание заслуженного мастера спорта