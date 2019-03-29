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Бил: я – лучший атакующий защитник НБА после Хардена

Бил: я – лучший атакующий защитник НБА после Хардена
Баскетбол / НБА

Атакующий защитник «Вашингтон Уизардс» Брэдли Бил уверен, что входит в число элитных игроков НБА.

«Мне кажется, я являюсь лучшим атакующим защитником лиги после Джеймса Хардена. Моя статистика подтверждает это. Но «Вашингтон» мало побеждает. Думаю, что во многом из-за этого я не попадаю в символические сборные НБА. Но с точки зрения индивидуального мастерства я уступаю только Хардену», – приводит слова Била The Athletic.

В нынешнем сезоне Бил набирает по 26 очков, совершает по 5,1 подбора и отдаёт по 5,5 передачи за 38 минут в среднем за игру. По средней результативности среди атакующих защитников он кроме Хардена уступает и Девину Букеру из «Финикс Санс». При этом «Вашингтон», наиболее вероятно, впервые за три года не выйдет в плей-офф.

Харден стал третьим игроком НБА за 40 лет, набравшим 2600 очков за сезон
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