Китайский бизнесмен Цай хочет купить арену «Бруклина»

55-летний китайский бизнесмен Джозеф Цай ведёт переговоры о покупке арены клуба «Бруклин Нетс» Barclays Center. Эта покупка поможет Цаю приобрести и сам клуб, утверждает The New York Post.

По данным источника, Цай, владеющий 49% акций клуба, уже приступил к переговорам. Остальная доля принадлежит российскому бизнесмену Михаилу Прохорову.

Цай заработал капиталы с помощью Alibaba, он является одним из основателей компании. Состояние бизнесмена оценивается в $ 9,9 млрд. Пакет акций клуба он приобрёл ещё в прошлом году. При этом он в соответствии с условиями сделки может выкупить у Прохорова оставшуюся долю за $ 1,35 млрд до сезона-2021/22.

Источник утверждает, что владение ареной поможет Цаю приобрести и сам клуб. Так, руководство НБА предпочитает, чтобы владельцам команд принадлежали арены, на которых они выступают.