Матч всех звёзд ВТБ стал лучшим спортивным событием года по версии «СБК»

Журнал «СБК. Спорт. Бизнес. Консалтинг» назвал Матч всех звёзд Единой лиги ВТБ лучшим спортивным событием года. На эту награду также претендовали Матч всех звёзд КХЛ и Московский марафон.

Победители в номинациях были названы в ходе торжественного мероприятия Sport Business Awards 2019.

Матч всех звёзд Единой лиги ВТБ проходил в Москве 17 февраля 2019 года. Эта игра стала третьим Матчем всех звёзд в истории Единой лиги ВТБ. Помимо самой главной игры, в которой сошлись «Звёзды России» и «Звезды Мира», были проведены матч знаменитостей, игра молодых звёзд, конкурсы по броскам сверху и состязание трёхочковых бросков. Составы команд определялись с помощью голосования болельщиков и анкетирования СМИ.