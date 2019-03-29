Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
«Крылья Советов» – «Арсенал». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
18:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Баскетбол / Новости /

Матч всех звёзд ВТБ стал лучшим спортивным событием года по версии «СБК»

Матч всех звёзд ВТБ стал лучшим спортивным событием года по версии «СБК»
Баскетбол / Единая лига ВТБ

Журнал «СБК. Спорт. Бизнес. Консалтинг» назвал Матч всех звёзд Единой лиги ВТБ лучшим спортивным событием года. На эту награду также претендовали Матч всех звёзд КХЛ и Московский марафон.

Победители в номинациях были названы в ходе торжественного мероприятия Sport Business Awards 2019.

Матч всех звёзд Единой лиги ВТБ проходил в Москве 17 февраля 2019 года. Эта игра стала третьим Матчем всех звёзд в истории Единой лиги ВТБ. Помимо самой главной игры, в которой сошлись «Звёзды России» и «Звезды Мира», были проведены матч знаменитостей, игра молодых звёзд, конкурсы по броскам сверху и состязание трёхочковых бросков. Составы команд определялись с помощью голосования болельщиков и анкетирования СМИ.

Комментарии (0)
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент