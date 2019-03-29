Доневалд: в «Локомотиве-Кубань» заметил недостаток доверия у игроков

Главный тренер «Локомотива-Кубань» Боб Доневалд признался, что пересмотрел множество матчей своей новой команды. Также Доневалд назвал главные проблемы краснодарцев и положительно отозвался об игре клуба в матче с «Цмоки-Минск». В этой встрече «Локомотив-Кубань» победил со счётом 97:66.

«Я посмотрел очень много игр «Локомотива», когда только приехал. Я заметил недостаток доверия. Нам нужно поработать над этим.

В матче в Минске было видно, что команда становится более уверенной в себе. Нам нужно, чтобы у команды был боевой дух. Понятно, что Минск не стоит переоценивать, но это хорошее начало», — сказал Доневалд во время интервью.

Доневалд имеет опыт работы в НБА. За океаном он работал с тремя командами и входил в тренерский штаб «Шарлотт Хорнетс», «Нью-Орлеан Пеликанс» и «Кливленд Кавальерс».