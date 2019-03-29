Трушкин: «Зенит» пытается избавиться от привычки расслабляться во время игры

Форвард «Зенит» Владислав Трушкин поделился ожиданиями от матча Единой лиги ВТБ с «Цмоки-Минском», а также отметил, что команда пытается искоренить проблему потери концентрации в ходе матчей.

«Мы не делим соперников на важных и неважных, на лидеров и аутсайдеров. В преддверии плей-офф нужно отрабатывать свои комбинации, наигрывать связи, чтобы как можно солиднее выглядеть в самой важной части сезона. Что касается не самых удачных матчей, когда мы упускали лидерство, к сожалению, иногда слишком рано расслабляемся.

Где-то не добежал, где-то не доработал, соперник воспользовался шансом, вернулся в игру, и всё начинается сначала. Мы пытаемся это искоренить, поскольку сильные команды не должны позволять себе такое. Мы разбираем матчи, тренерский штаб предоставляет нам полную аналитику, поэтому хочется уже в ближайших матчах избавиться от этой проблемы. От игры к игре будем становиться все солиднее", — приводит слова Трушкина официальный сайт «Зенита».