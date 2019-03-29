17 очков Шведа не спасли «Химки» от поражения в матче с ЦСКА

ЦСКА одержал победу над «Химками» в выездном матче 29-го тура регулярного чемпионата Евролиги. Подопечные Итудиса сразу же обозначили преимущество и уже по итогам первой четверти вели в счёте с разницей в 8 очков — 23:15. К большому перерыву преимущество «армейцев» стало двузначным — 49:37.

Во второй половине встречи картина происходящего на паркете не менялась. ЦСКА то ещё больше наращивал темп игры, то сбавлял его и позволял «Химкам» немного приблизиться. В итоге подопечные Итудиса одержали победу со счётом 80:72.

Самым результативным в составе победителей стал Нандо де Коло, набравший 14 очков. У «Химок» коллекцию из 17 очков и 7 результативных передач записал в актив Алексей Швед, ещё 15 очков набрал Джордан Микки.