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17 очков Шведа не спасли «Химки» от поражения в матче с ЦСКА

17 очков Шведа не спасли «Химки» от поражения в матче с ЦСКА
Баскетбол / Евролига

ЦСКА одержал победу над «Химками» в выездном матче 29-го тура регулярного чемпионата Евролиги. Подопечные Итудиса сразу же обозначили преимущество и уже по итогам первой четверти вели в счёте с разницей в 8 очков — 23:15. К большому перерыву преимущество «армейцев» стало двузначным — 49:37.

Во второй половине встречи картина происходящего на паркете не менялась. ЦСКА то ещё больше наращивал темп игры, то сбавлял его и позволял «Химкам» немного приблизиться. В итоге подопечные Итудиса одержали победу со счётом 80:72.

Самым результативным в составе победителей стал Нандо де Коло, набравший 14 очков. У «Химок» коллекцию из 17 очков и 7 результативных передач записал в актив Алексей Швед, ещё 15 очков набрал Джордан Микки.

Евролига. Регулярный чемпионат. 29-й тур
29 марта 2019, пятница. 20:00 МСК
Химки
Химки, Россия
72 : 80
(15:23, 22:26, 14:15, 21:16)
ЦСКА
Москва, Россия
Химки: Швед - 17, Микки - 15, Харрисон - 9, Крокер - 8, Зайцев - 6, Моня - 6, Томас - 6, Зубков - 2, Дженкинс - 2, Вяльцев - 1, Губанов
ЦСКА: де Коло - 14, Хайнс - 12, Хиггинс - 11, Боломбой - 8, Хэкетт - 8, Клайберн - 7, Родригес - 5, Воронцевич - 5, Курбанов - 4, Хантер - 4, Питерс - 2, Ухов
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