Куртинайтис: старались соответствовать уровню ЦСКА, но они были намного лучше

Главный тренер «Химок» Римас Куртинайтис поделился впечатлениями от поражения команды в матче 29-го тура регулярного чемпионата Евролиги с ЦСКА, признав, что «армейцы» выглядели гораздо сильнее и заслужили победу.

«Поздравляю ЦСКА с хорошей игрой. Мы пытались бороться и старались соответствовать их уровню, но сегодня соперник был намного лучше, особенно в таких компонентах, как подбор. Да и в некоторых решениях они были лучше нас, и результат такой, какой есть», — приводит слова Куртинайтиса официальный сайт команды из Московской области.

Победив «Химки» (80:72), ЦСКА гарантировал себе второе место по итогам регулярного чемпионата Евролиги. Что касается команды Куртинайтиса, то она уже давно лишилась шансов на выход в плей-офф турнира.