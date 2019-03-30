26 очков Уэбера не спасли «Олимпиакос» от поражения в матче с «Жальгирисом»

В Пиреях завершился важнейшей, с точки зрения борьбы за место в плей-офф, матч Евролиги, в котором местный «Олимпиакос» принимал «Жальгирис».

В первой половине встречи небольшим преимуществом владел «Олимпиакос», благодаря чему после двадцати минут матча вёл в счёте с разницей в 4 очка — 38:34. Но во второй половине «Жальгирис» постепенно начал перехватывать инициативу, а в заключительной четверти подопечные Ясикявичуса и вовсе совершили рывок, оформив победу со счётом 72:68.

Лучшим в составе победителей стал Аарон Уайт, набравший 14 очков. У «Олимпиакоса» 26 очков набрал Брианте Вебер, дабл-дабл из 18 очков и 12 подборов оформил Никола Милутинов. После этого поражения «Олимпиакос» за тур до финиша регулярного чемпионата опустился на 11-е место, а «Жальгирис» ворвался в зону плей-офф и занимает 8-ю позицию.