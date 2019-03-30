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26 очков Уэбера не спасли «Олимпиакос» от поражения в матче с «Жальгирисом»

26 очков Уэбера не спасли «Олимпиакос» от поражения в матче с «Жальгирисом»
Баскетбол / Евролига

В Пиреях завершился важнейшей, с точки зрения борьбы за место в плей-офф, матч Евролиги, в котором местный «Олимпиакос» принимал «Жальгирис».

В первой половине встречи небольшим преимуществом владел «Олимпиакос», благодаря чему после двадцати минут матча вёл в счёте с разницей в 4 очка — 38:34. Но во второй половине «Жальгирис» постепенно начал перехватывать инициативу, а в заключительной четверти подопечные Ясикявичуса и вовсе совершили рывок, оформив победу со счётом 72:68.

Лучшим в составе победителей стал Аарон Уайт, набравший 14 очков. У «Олимпиакоса» 26 очков набрал Брианте Вебер, дабл-дабл из 18 очков и 12 подборов оформил Никола Милутинов. После этого поражения «Олимпиакос» за тур до финиша регулярного чемпионата опустился на 11-е место, а «Жальгирис» ворвался в зону плей-офф и занимает 8-ю позицию.

Евролига. Регулярный чемпионат. 29-й тур
29 марта 2019, пятница. 22:30 МСК
Олимпиакос
Пирей, Греция
68 : 72
(18:16, 20:18, 13:14, 17:24)
Жальгирис
Каунас, Литва
Олимпиакос: Уэбер - 26, Милутинов - 18, Уильямс-Госс - 8, Принтезис - 7, Папаниколау - 3, Манцарис - 3, Ледей - 3, Тупан, Везенков, Покушевски, Аграванис, Богрис
Жальгирис: Уайт - 14, Дэвис - 13, Вестерманн - 11, Григонис - 10, Милакнис - 9, Уолтерс - 7, Томпсон - 6, Уолкап - 2, Уляцкас, Йокубайтис, Каваляускас, Улановас
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