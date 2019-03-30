«Бостон» вырвал победу у «Индианы», «Портленд» разгромил «Атланту»

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НБА «Бостон Селтикс» (45-31) на домашнем паркете взял верх над «Индианой Пэйсерс» (45-31) — 114:112. На последних секундах встречи при счёте 112:112 защитнику «кельтов» Кайри Ирвингу удался результативный проход под кольцо.

Он и стал самым результативным игроком встречи, набрав 30 очков. Арон Бэйнс оформил дабл-дабл из 13 баллов и 13 подборов. В составе «Индианы» 27 очков на счету Бояна Богдановича.

В параллельном матче «Портленд Трэйл Блэйзерс» (48-27) на выезде разгромил «Атланту Хоукс» (27-49) — 118:98. Гости одержали шестую победу подряд.

В составе победителей 36 очков на счету Дэмьена Лилларда. Аль-Фарук Амину оформил дабл-дабл из 17 баллов и 11 подборов. У «Атланты» 26 очков в активе Трэя Янга, 20 – у Джона Коллинза.