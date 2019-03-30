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«Бостон» вырвал победу у «Индианы», «Портленд» разгромил «Атланту»

«Бостон» вырвал победу у «Индианы», «Портленд» разгромил «Атланту»
Баскетбол / НБА

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НБА «Бостон Селтикс» (45-31) на домашнем паркете взял верх над «Индианой Пэйсерс» (45-31) — 114:112. На последних секундах встречи при счёте 112:112 защитнику «кельтов» Кайри Ирвингу удался результативный проход под кольцо.

Он и стал самым результативным игроком встречи, набрав 30 очков. Арон Бэйнс оформил дабл-дабл из 13 баллов и 13 подборов. В составе «Индианы» 27 очков на счету Бояна Богдановича.

В параллельном матче «Портленд Трэйл Блэйзерс» (48-27) на выезде разгромил «Атланту Хоукс» (27-49) — 118:98. Гости одержали шестую победу подряд.

В составе победителей 36 очков на счету Дэмьена Лилларда. Аль-Фарук Амину оформил дабл-дабл из 17 баллов и 11 подборов. У «Атланты» 26 очков в активе Трэя Янга, 20 – у Джона Коллинза.

НБА - регулярный чемпионат
30 марта 2019, суббота. 02:00 МСК
Бостон Селтикс
Бостон
114 : 112
(35:25, 28:35, 26:31, 25:21)
Индиана Пэйсерс
Индианаполис
Бостон Селтикс: Ирвинг - 30, Хорфорд - 19, Браун - 16, Бэйнс - 13, Тейтум - 11, Хэйворд - 11, Моррис - 7, Смарт - 6, Розир - 1, Уонамэйкер, Тайс, Оджелей, Уильямс
Индиана Пэйсерс: Богданович - 27, Янг - 18, Тёрнер - 15, Коллисон - 12, Лиф - 12, Сабонис - 11, Эванс - 7, Макдермотт - 4, Мэттьюз - 4, Джозеф - 2, Холидей, Самнер, О'Куинн
НБА - регулярный чемпионат
30 марта 2019, суббота. 02:30 МСК
Атланта Хоукс
Атланта
98 : 118
(30:38, 21:22, 25:30, 22:28)
Портленд Трэйл Блэйзерс
Портленд
Атланта Хоукс: Янг - 26, Коллинс - 20, Хаертер - 11, Картер - 9, Дедмон - 7, Андерсон - 6, Дэвис - 6, Адамс - 6, Бембри - 4, Бэйзмор - 3, Лень
Портленд Трэйл Блэйзерс: Лиллард - 36, Амину - 17, Кантер - 14, Карри - 12, Лейман - 9, Коллинс - 9, Харклесс - 8, Худ - 5, Тёрнер - 4, Леонард - 2, Саймонс - 2, Трент-мл., Лябисье
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