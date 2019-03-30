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«Голден Стэйт» в овертайме проиграл «Миннесоте», «Денвер» победил «Оклахому»

«Голден Стэйт» в овертайме проиграл «Миннесоте», «Денвер» победил «Оклахому»
Баскетбол / НБА

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НБА «Миннесота Тимбервулвз» (34-41) на домашнем паркете в овертайме обыграл «Голден Стэйт Уорриорз» (51-24) — 131:130.

Самым результативным игроком встречи стал защитник «воинов» Стивен Карри, набравший 37 очков. Он реализовал 11 бросков из 19 из-за дуги. Дабл-дабл из 23 баллов и 12 подборов на счету Кевина Дюранта. У «Миннесоты» 24 очка в активе Эндрю Уиггинса. Дабл-даблами отметились Карл-Энтони Таунс (15 баллов и 13 подборов) и Горгуи Дьенг (14 очков и 10 подборов)

В параллельном матче «Денвер Наггетс» (51-24) на выезде обыграл «Оклахома-Сити Тандер» (44-32) — 115:105.

В составе победителей 27 очков на счету Джамала Маррея. Никола Йокич оформил дабл-дабл из 23 баллов и 16 подборов. У «Тандер» 27 очков набрал Расселл Уэстбрук, 25 – Пол Джордж.

НБА - регулярный чемпионат
30 марта 2019, суббота. 03:00 МСК
Миннесота Тимбервулвз
Миннеаполис
131 : 130
ОТ (27:32, 27:36, 32:18, 29:29, 16:15)
Голден Стэйт Уорриорз
Окленд
Миннесота Тимбервулвз: Уиггинс - 24, Окоги - 21, Бэйлесс - 17, Таунс - 15, Дьенг - 14, Толливер - 14, Джонс - 12, Шарич - 10, Рейнольдс - 4, Террелл, Уильямс, Бэйтс-Диоп, Гибсон
Голден Стэйт Уорриорз: Карри - 37, Дюрант - 23, Томпсон - 20, Казинс - 16, Игуодала - 14, Грин - 9, Кук - 5, Луни - 4, Ливингстон - 2, Белл, Богут, Йеребко, Маккинни
НБА - регулярный чемпионат
30 марта 2019, суббота. 03:00 МСК
Оклахома-Сити Тандер
Оклахома-Сити
105 : 115
(29:33, 23:23, 23:30, 30:29)
Денвер Наггетс
Денвер
Оклахома-Сити Тандер: Уэстбрук - 27, Джордж - 25, Адамс - 16, Грант - 10, Шрёдер - 9, Ноэль - 8, Надер - 5, Моррис - 3, Фергюсон - 2, Фелтон, Диалло, Бертон, Паттерсон
Денвер Наггетс: Маррей - 27, Йокич - 23, Миллсэп - 14, Бартон - 12, Пламли - 11, Харрис - 8, Бисли - 7, Крэйг - 6, Моррис - 4, Лайлз - 3, Томас, Вандербилт, Эрнангомес
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