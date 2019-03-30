«Голден Стэйт» в овертайме проиграл «Миннесоте», «Денвер» победил «Оклахому»

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НБА «Миннесота Тимбервулвз» (34-41) на домашнем паркете в овертайме обыграл «Голден Стэйт Уорриорз» (51-24) — 131:130.

Самым результативным игроком встречи стал защитник «воинов» Стивен Карри, набравший 37 очков. Он реализовал 11 бросков из 19 из-за дуги. Дабл-дабл из 23 баллов и 12 подборов на счету Кевина Дюранта. У «Миннесоты» 24 очка в активе Эндрю Уиггинса. Дабл-даблами отметились Карл-Энтони Таунс (15 баллов и 13 подборов) и Горгуи Дьенг (14 очков и 10 подборов)

В параллельном матче «Денвер Наггетс» (51-24) на выезде обыграл «Оклахома-Сити Тандер» (44-32) — 115:105.

В составе победителей 27 очков на счету Джамала Маррея. Никола Йокич оформил дабл-дабл из 23 баллов и 16 подборов. У «Тандер» 27 очков набрал Расселл Уэстбрук, 25 – Пол Джордж.