Итудис — о победе в матче с «Химками»: ЦСКА был лучше на паркете

Главный тренер московского ЦСКА Димитрис Итудис подвёл итоги выездного матча 29-го тура регулярного чемпионата Евролиги с «Химками» (80:72).

«Поздравляю команду не только с победой, но и с хорошей игрой, старанием. Мы вчера были лучше на паркете. В некоторые моменты разница была очень большой для такого противостояния, все вы знаете, что значат встречи ЦСКА с «Химками». Соперникам надо отдать должное, они сумели сократить отставание на финише. Но мы довели дело до победы достаточно спокойно», — приводит слова Итудиса пресс-служба «армейцев».

ЦСКА занимает второе место в турнирной таблице регулярного чемпионата Евролиги. В 29 матчах московская команда одержала 23 победы и потерпела 6 поражений. «Химки» (9-20) — на 13-м месте.

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