Лукич: «Енисей» хочет взять реванш за поражение в первой встрече

Главный тренер «Нижнего Новгорода» Зоран Лукич поделился ожиданиями от предстоящего матча регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с красноярским «Енисеем».



«Мы прекрасно понимаем, что «Енисей» хочет взять реванш за поражение в первой встрече, но мы не опустим руки, чего бы нам это ни стоило. Наше желание выиграть в этом матче ничуть не меньше, чем у соперника!» — приводит слова Зорана Лукича официальный сайт нижегородской команды.



Матч «Енисея» с «Нижним Новгородом» пройдет в воскресенье, 31 марта, на «Арене Север» в Красноярске в 12:00 по московскому времени.



Нижегородская команда занимает седьмое место в чемпионате Единой лиги ВТБ, «Енисей» после 20 матчей — на 11-м месте в таблице регулярного сезона.