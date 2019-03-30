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Доневалд: «Химки» – очень талантливая команда

Доневалд: «Химки» – очень талантливая команда
Баскетбол / Единая лига ВТБ

Главный тренер «Локомотива-Кубань» Боб Доневалд поделился ожиданиями от предстоящего матча регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с подмосковными «Химками».

«Химки» – очень талантливая команда. «Локо» сумел победить их на выезде, но с тех пор выздоровел Алексей Швед, а еще соперник поменял некоторых легионеров. Тимма многое внес в игру «Химок», сделал их сильнее. Нам же следует проделать большую работу, чтобы добиться прогресса. В матче с «Химками» нам нужна поддержка трибун, вся их энергетика. В этот вечер нас ждет отличный матч», — приводит слова Боба Доневалда официальный сайт краснодарской команды.

Встреча «Локомотива-Кубань» с подмосковными «Химками» пройдёт 1 апреля 2019 года в Краснодаре. Начало — в 19:55 мск.

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