20 очков О'Брайена помогли «Астане» победить «Парму»

«Астана» одержала домашнюю победу в матче с «Пармой» в регулярном чемпионате Единой лиги ВТБ. Хозяева с ходу захватили инициативу и после первой четверти вели с двузначной разницей — 24:12. К большому перерыву преимущество команды из Казахстана составляло 13 очков — 43:30.

Во второй половине матча «Парма» немного прибавила и сократила отставание, но «Астана» сумела удержать победу, оформив успех с разницей в 8 очков — 79:71.

Самым результативным в составе победителей стал Джей Джей О'Брайен, набравший 20 очков. Дабл-дабл из 15 очков и 10 подборов оформил Кеннет Хортон. У «Пармы» 18 баллов в актив записал Трэ Маклин.