48 очков Девина Букера не спасли «Финикс» от поражения от «Мемфиса»

«Финикс Санс» на своей площадке уступил «Мемфис Гриззлиз» со счётом 115:120 в заключительном матче очередного игрового дня регулярного чемпионата НБА. После стартовой четверти «Мемфис» проигрывал — «-15», но завершил встречу рывком — 16:9. «Гриззлиз» набрали из трёхсекундной зоны 58 очков против 50 у соперника и были удачливее в борьбе за подборы — 44-40, взяв 15 отскоков в нападении.



Самым результативным игроком встречи, набрав 48 очков, стал атакующий защитник «Финикса» Девин Букер. У победителей 34 очка на счету центрового Йонаса Валанчюнаса.



Теперь «Гриззлиз» занимают в Западной конференции 13-е место с соотношением побед и поражений 31-45, а «Санс» — на 15-м (17-60).