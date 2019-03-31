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48 очков Девина Букера не спасли «Финикс» от поражения от «Мемфиса»

48 очков Девина Букера не спасли «Финикс» от поражения от «Мемфиса»
Баскетбол / НБА

«Финикс Санс» на своей площадке уступил «Мемфис Гриззлиз» со счётом 115:120 в заключительном матче очередного игрового дня регулярного чемпионата НБА. После стартовой четверти «Мемфис» проигрывал — «-15», но завершил встречу рывком — 16:9. «Гриззлиз» набрали из трёхсекундной зоны 58 очков против 50 у соперника и были удачливее в борьбе за подборы — 44-40, взяв 15 отскоков в нападении.

Самым результативным игроком встречи, набрав 48 очков, стал атакующий защитник «Финикса» Девин Букер. У победителей 34 очка на счету центрового Йонаса Валанчюнаса.

Теперь «Гриззлиз» занимают в Западной конференции 13-е место с соотношением побед и поражений 31-45, а «Санс» — на 15-м (17-60).

НБА - регулярный чемпионат
31 марта 2019, воскресенье. 05:00 МСК
Финикс Санз
Финикс
115 : 120
(38:23, 24:31, 30:34, 23:32)
Мемфис Гриззлиз
Мемфис
Финикс Санз: Букер - 48, Эйтон - 17, Джексон - 10, Бриджес - 10, Дэниэлс - 9, Кроуфорд - 8, Бендер - 8, Окобо - 3, Мелтон - 2, Спалдинг, Фредетт
Мемфис Гриззлиз: Валанчюнас - 34, Конли - 33, Холидэй - 14, Кабокло - 12, Райт - 11, Дорси - 11, Рэбб - 5, Картер, Уошберн, Брукс, Ватанабэ, Парсонс
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