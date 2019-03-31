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Леброн Джеймс пропустит остаток сезона

Леброн Джеймс пропустит остаток сезона
Баскетбол / НБА

Стартовый форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс пропустит заключительные 6 матчей регулярного чемпионата НБА, сообщает официальный сайт организации. Такое решение было принято, чтобы обеспечить ему лучшие условия для восстановления после растяжения паха.

В дебютном сезоне за «Лейкерс» 34-летний Джеймс набирал 27,4 очка, совершал 8,5 подбора и отдавал 8,3 передачи за 35 минут в среднем за игру. Он принял участие только в 55 встречах, что является самым низким показателем за всю его карьеру в лиге. В них команда одержала 28 побед при 27 поражениях.

Кроме того, впервые за 14 лет форвард не сыграет в плей-офф. Последние 8 сезонов подряд команды Джеймса доходили до финала и трижды становились чемпионом.

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