Харден обновил рекорд НБА, оформив пятый трипл-дабл с 50 очками в карьере

Атакующий защитник «Хьюстон Рокетс» Джеймс Харден, набрав 50 очков, совершив 11 подборов и отдав 10 результативных передач в матче регулярного чемпионата с «Сакраменто Кингз», оформил пятый трипл-дабл с как минимум 50 очками в карьере. Это лучший показатель за всю историю лиги. У ближайшего преследователя Хардена разыгрывающего «Оклахома-Сити Тандер» Расселла Уэстбрука в активе только 3 подобных трипл-дабла.



Этот трипл-дабл стал 42-м в карьере защитника, который 11-й раз набирал не менее 50 очков за игру. При этом в текущем сезоне он записывал в актив по 50 очков за матч 6 раз и дважды при этом оформлял трипл-даблы.



Встреча завершилась домашней победой «Хьюстона» со счётом 119:108. Харден в ней провёл на площадке 38 минут.



50 очков Хардена помогли «Хьюстону» обыграть «Сакраменто»