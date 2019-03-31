Порзингис обвиняется в изнасиловании

В отношении мощного форварда «Даллас Маверикс» Кристапса Порзингиса проводится расследование по обвинению в изнасиловании, сообщает New York Post. Женщина, проживавшая в одном доме с игроком в Нью-Йорке, утверждает, что 7 февраля прошлого года тот пригласил её к себе, а затем изнасиловал. По словам женщины, она ждала больше года, прежде чем заявить о преступлении, поскольку вела переговоры с Порзингисом о компенсации в размере $ 68 тыс. за молчание.



Адвокат форварда уже категорически опроверг все обвинения.



Порзингис был обменян в «Даллас» из «Нью-Йорк Никс» в ходе нынешнего сезона. Причём на момент сделки расследование уже велось, и «Маверикс» знали об этом. Владелец организации Марк Кьюбан отказался комментировать ситуацию.