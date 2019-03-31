В НБА седьмой сезон подряд обновлён рекорд по общему числу точных трёхочковых

После матчей минувшего игрового дня НБА общее количество точных трёхочковых в сезоне достигло 25 808. Это новый рекорд лиги по этому показателю, причём он последовательно обновляется уже седьмой год подряд. Если сохранится текущий темп, то на конец регулярного чемпионата прежнее высшее достижение будет превышено на 8%. Ранее в нынешнем месяце также был побит рекорд по количеству исполненных бросков из-за дуги. На данный момент суммарно произвели 72 354 дальние атаки.



По сравнению с показателями пятилетней давности, в лиге реализовано на 57% трёхочковых больше.



В сезоне-2009/10 в НБА впервые отправили в цель более 15 000 бросков из-за дуги. Три года назад был преодолён рубеж в 20 000 дальних попаданий. А в текущем сезоне их количество к концу регулярного чемпионата может достигнуть 28 000.