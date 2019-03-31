Стали известны все участники плей-офф от Западной конференции

После того как «Сакраменто Кингз», проиграв «Хьюстон Рокетс», потерял шансы подняться выше 9-го места в Западной конференции по итогам регулярного чемпионата НБА, «Сан-Антонио Спёрс» и «Оклахома-Сити Тандер» заняли две последние вакансии участников плей-офф.



«Сан-Антонио» сыграет в плей-офф уже 22-й год подряд. Это повторение рекорда лиги, принадлежащего «Филадельфии Сиксерс» и их предшественнику — «Сиракьюз Нэшнлз». Он был установлен с 1950 по 1971 год.



«Оклахома-Сити» примет участие в плей-офф четвёртый сезон кряду и девятый раз за последние 10 лет.



Ранее права выступить в плей-офф от Западной конференции добились «Голден Стэйт Уорриорз», «Денвер Наггетс», «Портленд Трэйл Блэйзерс», «Хьюстон Рокетс», «Юта Джаз» и «Лос-Анджелес Клипперс».