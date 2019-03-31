Стивенс: «Бостон» не дорожит мячом так, как это делают хорошие команды

Главный тренер «Бостон Селтикс» Брэд Стивенс после матча регулярного чемпионата НБА с «Бруклин Нетс» предъявил команде претензии по игре в нападении.



«Больше всего разочаровало, что мы не дорожили мячом в нападении на том уровне, на котором это должны делать хорошие команды.



Баскетболисты действительно отдали много сил на площадке, но значение имеет каждое владение. А мы весь сезон не слишком аккуратно действуем в атаке. Подобное отношение нужно менять. Если хотим добиваться значительных результатов, то необходимо быть одинаково сосредоточенными в каждом эпизоде — и в нападении, и в обороне», — приводит слова Стивенса MassLive.



Выездная встреча завершилась поражением «Бостона» со счётом 96:110.