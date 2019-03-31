27 очков Харрисона помогли «Енисею» победить «Нижний Новгород»

В Красноярске завершился матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ, в котором местный «Енисей» принимал «Нижний Новгород». Хозяева удачно начали встречу и выиграли первую четверть со счётом 21:19, к большому перерыву их преимущество составляло 6 очков — 46:40. Вторая половина также прошла в плотной борьбе, в третьей четверти гости немного сократили отставание — 61:65, но ликвидировать его полностью не смогли и в итоге уступили со счётом 88:92.

Самым результативным в составе «Енисея» оказался Д'Анджело Харрисон, набравший 27 очков и совершивший 8 подборов. У «Нижнего Новгорода» отметился Кендрик Перри — 27 очков и 7 результативных передач. 20 очков в копилку команды положил Владимир Драгичевич.