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Окулов: большую часть времени «Енисей» контролировал ход матча

Окулов: большую часть времени «Енисей» контролировал ход матча
Баскетбол / Единая лига ВТБ

Главный тренер «Енисея» Олег Окулов прокомментировал победу красноярского клуба в матче Единой лиги ВТБ с «Нижним Новгородом». Встреча, проходившая в Красноярске, завершилась тяжёлой победой хозяев со счётом 92:88.

«Игра должна была быть тяжёлой, но, тем не менее, большую часть времени мы контролировали ход матча. Мы не давали сопернику набирать очки второго шанса и в итоге победили», — цитирует Окулова пресс-служба Единой лиги ВТБ.

Самым результативным в составе «Енисея» оказался Д'Анджело Харрисон, набравший 27 очков и совершивший 8 подборов. У «Нижнего Новгорода» отметился Кендрик Перри — 27 очков и 7 результативных передач. Ещё 20 очков в копилку команды, потерпевшей поражение, положил Владимир Драгичевич.

27 очков Харрисона помогли «Енисею» победить «Нижний Новгород»
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