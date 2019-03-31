Йовович: очень доволен игрой «Зелены Гуры» в матче с «Автодором»

Главный тренер «Зелены Гуры» Игор Йовович прокомментировал поражение от «Автодора» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. Саратовская команда победила 112:106 (28:33, 30:22, 23:26, 31:25).

«В целом я очень доволен нашей игрой сегодня. Мы действовали как команда против соперника, который ориентирован на нападение. Считаю, исход встречи была предопределён в последние три минуты, когда хозяева забили свои броски, а мы, напротив, промазали несколько открытых трёхочковых, которые могли перевернуть игру в нашу пользу. Но в целом 15 подборов под чужим щитом, 22 результативные передачи и командная игра — вот те моменты, которые являются весьма позитивными. Уверен, что если мы продолжим действовать в том же ключе, то обязательно станем лучше», — цитирует тренера сайт Единой лиги.