Бросок Трэя Янга с сиреной принёс «Атланте» победу над «Милуоки» в овертайме

«Атланта Хоукс» на домашней площадке обыграл «Милуоки Бакс» в матче регулярного чемпионата НБА. Встреча завершилась со счётом 136:135 (26:43, 42:28, 30:26, 24:25, 14:13 ОТ) в пользу команды из Джорджии.

«Ястребы» сумели перевести игру в овертайм благодаря точному трёхочковому украинского центрового Алексея Леня, а в дополнительной пятиминутке победу команде Ллойда Пирса принёс бросок с сиреной Трэя Янга, который закончил матч с 12 очками и 16 передачами. Самым результативным у «Атланты» стал защитник Джастин Андерсон (24 очка), Лень и тяжелый форвард Джон Коллинс набрали по 23 балла.

У «Бакс» 27 очками отметился атакующий защитник Стерлинг Браун. Разыгрывающий Тим Фрейзер набрал 20 очков и 15 передач.

Отметим, что у «Милуоки» отсутствовали четыре игрока стартовой пятерки — Яннис Адетокунбо (повреждение), Крис Миддлтон (повреждение), Эрик Бледсо (отдых), а также Малкольм Брогдон, который не играет из-за травмы ещё с середины марта.

«Милуоки» (57 побед и 20 поражений) возглавляет Восточную конференцию и уже обеспечил себе выход в плей-офф. «Атланта» (28-49) занимает 12-ю строчку на Востоке.