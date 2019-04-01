Дабл-даблы Рондо и Макги помогли «Лейкерс» разгромить «Нью-Орлеан» в гостях

В очередном матче игрового дня в регулярном чемпионате НБА «Нью-Орлеан Пеликанс» на домашней площадке принимал «Лос-Анджелес Лейкерс» и уступил с разгромным счётом 102:130 (26:26, 36:35, 22:44, 18:25). Решающей в матче стала третья четверть, которую гости выиграли с преимуществом в 22 очка.

Календарь регулярного чемпионата НБА в сезоне-2018/19

Главным героем встречи стал разыгрывающий «Лейкерс» Рэджон Рондо, в активе которого 24 очка, 12 передач, 5 подборов и 3 перехвата. Дабл-дабл в составе победителей оформил центровой Джавейл Макги (23 очка, 16 подборов). 23 очка набрал Алекс Карузо, 19 — у Кентавиуса Колдуэлл-Поупа.

Самым результативным в составе «Пеликанс» стал форвард Джулиус Рэндл, набравший 17 очков. Дабл-даблами отметились Кристиан Вуд (15 очков, 11 подборов) и Шейк Диалло (12 очков, 10 подборов).